Сотрудники МЧС рассказали о службе в зоне боевых действий

Олег Миннегалиев родился в 1964 году и почти всю жизнь прожил в Башкирии. В МЧС пришел работать в 2004 году. По его словам, одной из причин участия в СВО стала его семья. «В нашей семье в СВО участвовали несколько человек, например, три племянника. Последний ушел [на СВО] в прошлом году. Ему всего 18 лет. Сразу после того, как исполнилось 18, тоже ушел на СВО. Находится там сейчас. Кроме того, мужья двух сестер моих служили там. Один из них погиб, к сожалению. И еще погиб там же при несении службы погиб мой брат родной, самый младший. Ну, конечно, в таких обстоятельствах я не мог спокойно сидеть дома и ждать победу. Хотел просто внести какую-то свою лепту», — сказал он. Миннегалиев добавил, что на СВО он служил в должности заместителя командира по военно-политической работе.