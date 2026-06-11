Сотрудники МЧС рассказали о службе в зоне боевых действий

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Начальник пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Республике Башкортостан Олег Миннегалиев и старший инструктор по вождению пожарной машины ГУ МЧС России по Курской области Александр Чертов, принимавшие участие в специальной военной операции, рассказали ТАСС о службе в зоне боевых действий.
Олег Миннегалиев родился в 1964 году и почти всю жизнь прожил в Башкирии. В МЧС пришел работать в 2004 году. По его словам, одной из причин участия в СВО стала его семья. «В нашей семье в СВО участвовали несколько человек, например, три племянника. Последний ушел [на СВО] в прошлом году. Ему всего 18 лет. Сразу после того, как исполнилось 18, тоже ушел на СВО. Находится там сейчас. Кроме того, мужья двух сестер моих служили там. Один из них погиб, к сожалению. И еще погиб там же при несении службы погиб мой брат родной, самый младший. Ну, конечно, в таких обстоятельствах я не мог спокойно сидеть дома и ждать победу. Хотел просто внести какую-то свою лепту», — сказал он. Миннегалиев добавил, что на СВО он служил в должности заместителя командира по военно-политической работе.
Александр Чертов пришел на службу в МЧС в 2007 году. На СВО отправился в 2025 году после вторжения украинских боевиков в Курскую область. «В зону боевых действий я собирался пойти пораньше, с 2022 года, но на тот момент мы занимались поставками продуктов питания, гуманитарной помощи в Луганскую, Донецкую республики. Потом, когда украинские войска пересекли границу, зашли на нашу территорию, я уже наверняка принял для себя решение подписать контракт и пойти служить, взять в руки оружие и защищать свою Родину», — сказал он. При этом служил Чертов на Донецко-Луганском направлении, был в должности стрелка-санитара. Через некоторое время его направили на должность водителя. «Я был водителем грузового автомобиля “Урал”, перевозил боеприпасы, топливо, пушки. Также возил раненых бойцов, продукты питания. Ну, все, что необходимо, я доставлял», — добавил он.
Чертов продолжает службу в МЧС России, но планирует вернуться в зону СВО после восстановления здоровья.