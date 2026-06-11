Накануне стало известно о санкциях Евросоюза, которые могут появиться в отношении российских организаций детского отдыха. Что тоже не добавляет вероятности успеха на возможном переговорном треке. Комментируя эти новости, президент России Владимир Путин отметил, что это чушь и бред, но все же подобное происходит. И остается догадываться, какого эффекта они ожидают. Если деятелей ЕС раздражает вид счастливых российских детей, то они все делают правильно, добавил российский лидер.