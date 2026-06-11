Ночной удар по Севастополю: сбиты более 20 украинских беспилотников

«Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации никто из людей не пострадал», — написал он в МАКС.
В среду ночью БПЛА самолетного типа атаковал здание объекта культурного наследия — Панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.». Возникло возгорание кровли. Каменное здание пострадало минимально, а внутреннее убранство выгорело.
Как сообщил представитель подрядчика, проводившего реставрацию здания панорамы, вражеским ударом уничтожено около 70% выполненной работы. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.