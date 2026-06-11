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Ночной удар по Севастополю: сбиты более 20 украинских беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе при ночном налете ВСУ над городом было уничтожено более 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации никто из людей не пострадал», — написал он в МАКС.

В среду ночью БПЛА самолетного типа атаковал здание объекта культурного наследия — Панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.». Возникло возгорание кровли. Каменное здание пострадало минимально, а внутреннее убранство выгорело.

Как сообщил представитель подрядчика, проводившего реставрацию здания панорамы, вражеским ударом уничтожено около 70% выполненной работы. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.

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