Военные России и Лаоса отработали захват объекта условных террористов

Военнослужащие ВС России и Лаоса совместно отработали захват объекта условных террористов на полигоне лаосской Академии сухопутных войск «Коммадам», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа РФ.
«В ходе курса подготовки специальных подразделений “Тайфун-2026” военнослужащие Восточного военного округа под руководством помощника командующего войсками ВВО по международному сотрудничеству, полковника Ивана Тараева продемонстрировали министру обороны Лаосской Народно-Демократической Республики генералу армии Кхамлиенгу Утхакайсону совместные действия российского и лаосского спецназа по захвату базы условных террористов», — отметило ведомство.
Согласно легенде тренировки, было выявлено скопление сил незаконного бандформирования.
Совместная группа спецназовцев России и Лаоса запросила поддержку минометной батареи и ударных дронов. Также была осуществлена высадка десанта для блокирования района и перехвата отступающих боевиков.
После артобстрела и применения FPV-дронов две группы спецназа на багги штурмовали здание и захватили деморализованного противника за несколько минут. Кроме того, военные показали действия по защите высокопоставленного должностного лица в случае нападения на кортеж.
Помимо министра обороны Лаоса, за мероприятиями наблюдал чрезвычайный и полномочный посол РФ в этой азиатской республике Сергей Жесткий. Также демонстрировались современные образцы российского вооружения, включая снайперские винтовки, разведывательные и FPV-беспилотники, средства радиоэлектронной и роботизированные наземные комплексы.
Помимо этого, на мероприятии показали высокопроходимую и компактную технику, которая отлично проявила себя в боевых условиях в зоне СВО. В пресс-службе Восточного военного округа уточнили, что опыт, полученный во время совместной тренировки, спецподразделения ВС Лаоса применят на российско-лаосских учениях «Ларос-2026».
Напомним, в мае была ядерными силами России и Белоруссии в плановом порядке была проведена совместная тренировка. Руководили ею российский лидер Владимир Путин и белорусский президент Александр Лукашенко.