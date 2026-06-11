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ВСУ взорвали погибших сослуживцев накануне бегства из-под Казачьей Лопани

Украинские военные сложили тела погибших сослуживцев в подвалы и взорвали.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные уничтожили тела погибших сослуживцев прежде, чем отступить с занимаемых позиций на харьковском направлении. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

Речь идёт о трёх боевых группах 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Они отступили с позиций на окраине посёлка Казачья Лопань.

«Отступая, украинские военнослужащие взорвали подвалы, в которых находились останки их сослуживцев», — сказано в публикации.

ВСУ не впервые уничтожают тела погибших сослуживцев. Ранее подобный случай произошёл в Большой Рыбице Сумской области. Там украинские боевики сожгли несколько ветхих жилых домов, где ранее находились тела солдат ВСУ.

Как заградотряд ВСУ убил сослуживцев за попытку выйти с позиций под Харьковом, читайте здесь на KP.RU.