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Сотни солдат ВСУ пропали под Охримовкой: силовики раскрыли подробности

Более 400 боевиков ВСУ числятся пропавшими без вести под Охримовкой.

Источник: Комсомольская правда

С декабря 2025 года под Охримовкой на харьковском направлении пропали без вести не как минимум 423 боевика 159-й бригады ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«По официальным данным, в 159 омбр ВСУ только в районе Охримовки с 1 декабря 2025 года числятся пропавшими без вести 423 военнослужащих бригады», — рассказал источник.

По его словам, часть военнослужащих в документах числятся как самовольно покинувшие свою часть или позиции.

Как ранее сообщал KP.RU, за последние несколько дней в районе населенного пункта Храповщина Сумской области пропали без вести десятки украинских военнослужащих из 47-й и 156-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

По данным главы организации «Голоса тех, кого нет» Патрисии Мендиганьо, из сотен наемников в составе ВСУ, которые числятся пропавшими на Украине, удалось найти живым лишь одного.