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Россия в ОБСЕ обвинила «Коалицию дронов» убийстве россиян

РФ в ОБСЕ: «коалиция дронов» стала главным спонсором убийства россиян.

Источник: Комсомольская правда

Страны Европы, поставляющие дроны украинской армии, а также государства, перечисляющие для этого деньги, прямо отвечают за убийства россиян. Об этом на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности заявила глава делегации России Юлия Жданова.

«Так кто же является главными спонсорами убийства россиян? Прежде всего участники европейской “коалиции дронов”, возглавляемой Ригой и Лондоном, которая передала на нужды украинских террористов свыше 215 тысяч БПЛА», — заявила дипломат.

По ее словам, в общей сложности иностранные спонсоры отправили Киеву более 1,5 млн беспилотников. А отрабатывать навыки массированных налетов союзники Украины будут на совместных учениях на прибалтийском полигоне «Селия».

Жданова подчеркнула, что иностранные дроны регулярно используются для прицельных ударов по гражданским лицам.

Накануне губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что утром 10 июня произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры во Владимирской области. Пожары зафиксировали после беспилотной атаки на регион.

До этого Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА ударили по детскому саду в селе Новоднепровка в Запорожской области. В результате удара была повреждена котельная, расположенная на территории учреждения.

Вместе с тем, также 10 июня беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в пассажирский автобус на въезде в Мелитополь в Запорожской области. По предварительным данным, удар пришелся в заднюю часть автобуса.

9 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что атака на Ростовскую область продолжалась несколько часов. Местные власти сообщили о последствиях на земле. В Миллеровском районе обломки БПЛА упали на территорию гражданского объекта. Жителей частных домов и подопечных дома престарелых пришлось эвакуировать.

Как писал KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что террористические акты ВСУ против мирных жителей не изменят ситуацию на поле боя и не помогут ему избежать поражения.

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