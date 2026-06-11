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330 беспилотников за ночь: ПВО отработала над Крымом и морями

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь 330 украинских беспилотников над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также еще над одиннадцатью регионами РФ, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В течение ночи в период с 20 часов 10 июня до 7 часов 11 июня текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

В частности, вражеские дроны уничтожены над Крымом, Краснодарским краем, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областями, Московским регионом и над акваториями Черного и Азовского морей.

Два человека ранены в Краснодаре при ночной атаке украинских беспилотников, сообщал ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Накануне серию воздушных атак отражали в Севастополе. Над городом сбили десятки дронов. В ночь на среду ВСУ нанесли удар БПЛА по музею Панорама «Оборона Севастополя». Произошло возгорание кровли, пожару присвоен 4-й ранг. Погибших и пострадавших после атаки нет. Музей обороны Севастополя получил критические повреждения, сообщил директор учреждения Михаил Смородкин. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.

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