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Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 330 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов прошедшей ночью ликвидировали 330 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены в период с 20:00 10 июня до 07:00 11 июня. Беспилотники сбили над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Прошедшей ночью в Краснодаре был объявлен сигнал «Внимание всем» в связи с отражением атаки беспилотных летательных аппаратов. Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, после чего произошло возгорание. По предварительным данным, пострадали два человека.

Атаке беспилотников также подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. По предварительной информации, пострадал один человек.

В результате атаки БПЛА на Афипском НПЗ произошло возгорание, которое ликвидировали утром 11 июня. Пострадавших в результате произошедшего нет. К ликвидации ЧП привлекли 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России.

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