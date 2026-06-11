ФСБ: под Красноармейском обнаружен схрон с натовским вооружением

Тогда же в результате совместных оперативных мероприятий УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) и органов военной контрразведки Центрального военного округа под Артемовском был выявлен схрон с оружием и боеприпасами, который правоохранительные органы Украины заготовили еще в 2014 году.