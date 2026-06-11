Пожар в здании Панорамы в Севастополе потушили

«Полностью пожар площадью 600 квадратных метров ликвидировали в 08:00. На месте работали 83 человека и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 36 специалистов и 11 автомобилей», — проинформировали в ведомстве.
Пожару был присвоен четвертый ранг сложности — наивысший из возможных в Севастополе. Работы велись в условиях высокой пожарной нагрузки, в помещениях сложной планировки, при сильном задымленнии, уточнили в пресс-службе.
«Из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна легендарной панорамы, получивших, к сожалению, серьезные повреждения пламенем и высокими температурами. Погибших и пострадавших нет», — констатировали в МЧС.
Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия — Панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» — была совершена 10 июня в 02:48. Возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.