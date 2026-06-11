Пермский край с начала года отправил 478 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

С начала 2026 года в зону СВО отправили 93 гуманитарных конвоя, в него вошли 478 тонн помощи. Поддержку от земляков получили 100 воинских частей. Работа по доставке и сбору грузов ведется совместно с более 30 организациями и волонтерскими движениями.