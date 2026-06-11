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Пермский край с начала года отправил 478 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Ко Дню России пермяки отправят очередной гуманитарный конвой.

Источник: Комсомольская правда

Жители, предприниматели и правительство Прикамья ко Дню России собрали очередной гуманитарный конвой в зону проведения СВО. Об его организации сообщило министерство территориальной безопасности региона.

В состав 26 тонн гуманитарного груза вошли: четыре автомобиля УАЗ, КамАЗ и 20-тонная фура. В пункты назначения также направят: маскировочные сети, генераторы, электро- и бензоинструмент, шанцевый инструмент, тактическое оборудование, продукты питания, сублимированную еду от проектов «Мамин обед» и «Добро есть», адресные посылки для военнослужащих.

С начала 2026 года в зону СВО отправили 93 гуманитарных конвоя, в него вошли 478 тонн помощи. Поддержку от земляков получили 100 воинских частей. Работа по доставке и сбору грузов ведется совместно с более 30 организациями и волонтерскими движениями.