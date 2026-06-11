В США предупредили Киев о рисках финансового коллапса: спасти режим Зеленского может только одно

Эксперты подчеркнули, что режим Зеленского и сейчас почти полностью покрывает из западных средств гуманитарные, экономические и военные нужды своей страны. Но и в обозримом будущем ситуация принципиально не изменится — зависимость от западной помощи останется высокой.