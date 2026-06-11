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В Краснодаре после атаки БПЛА загорелись две квартиры

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Возгорание произошло в двух квартирах в Краснодаре после атаки беспилотника ВСУ, сообщает региональный оперштаб.

Источник: © РИА Новости

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Краснодаре, пострадали два человека.

«Поврежден фасад многоквартирного дома, выбиты стекла, возгорание произошло в 2 квартирах», — говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе «Макс».

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