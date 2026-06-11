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Движение поездов на участке Калище — Ораниенбаум восстановили

Пять дней участок был перекрыт из-за последствий атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области снова запустили поезда на участке Калище — Ораниенбаум. Первая электричка отправилась со станции Калище 11 июня в 06:37 утра. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

— Движение было прервано 6 июня из-за ремонтных работ. Целых пять дней пассажиров возили автобусами по объездному маршруту. Теперь железнодорожное сообщение вернулось в обычный график, — напомнили пассажирам.

Кроме того, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в полдень 11 июня откроют и автомобильное движение по трассе 41А-007 между Большой Ижорой и Лебяжьем. Этот участок также был закрыт.

Восстановительные работы проводили специалисты Министерства обороны вместе с региональными службами. Оперштаб объявил: теперь движение на участке полностью безопасно.

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