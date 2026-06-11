Севастополь после атаки дронов ВСУ: ранена женщина, повреждены дома и авто

«Сбито 33 БПЛА. В результате падения осколков пострадала женщина, у нее осколочные ранения брюшной полости, ей оказывают помощь в больнице. Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о точечных повреждениях в восьми многоквартирных домах в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов», — сообщил он.