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Севастополь после атаки дронов ВСУ: ранена женщина, повреждены дома и авто

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили две массированные атаки ВСУ, ранения получил один человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Сбито 33 БПЛА. В результате падения осколков пострадала женщина, у нее осколочные ранения брюшной полости, ей оказывают помощь в больнице. Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о точечных повреждениях в восьми многоквартирных домах в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов», — сообщил он.

Также зафиксированы повреждения пяти частных домов в разных районах города — у них пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады. В Гагаринском районе повреждены четыре автомобиля. В кафе на улице Репина взрывной волной выбиты стекла.

«Из-за падения частей от сбитых БПЛА было зафиксировано 5 возгораний: горела трава в районе Ялтинского кольца и Сапунгорской; горел лес в районе одного из СНТ на Сапун-горе, также было возгорание в районе Рыбацкого причала — там осколками перебило газовую трубу. Кроме того, горел автомобиль в Гагаринском районе», — добавил губернатор.

В ночь на среду ВСУ нанесли удар БПЛА по музею Панорама «Оборона Севастополя». Произошло возгорание кровли, пожару был присвоен 4-й ранг. Погибших и пострадавших после атаки нет. Музей обороны Севастополя получил критические повреждения, сообщил директор учреждения Михаил Смородкин. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали. Пожар удалось потушить только к утру четверга.

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