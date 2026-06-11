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Режим ЧС ввели в Афипском после ночной атаки БПЛА

В Афипском проводят обследование домов после ночной атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Режим ЧС ввели в Афипском после ночной атаки БПЛА. Об этом сообщил глава Северского района Алексей Чеверев.

В настоящее время в муниципалитете проводят обследование домовладений и других объектов по обращениям, которые поступили в ЕДДС и администрации поселений.

«Пострадавшим оказывается помощь в уборке дворов и прилегающих территорий», — сообщил Алексей Чеверев.

Напомним, обломки БПЛА ночью 11 июня упали в частном секторе в Северском районе. Пострадал один человек. На Афипском НПЗ при атаке БПЛА произошло возгорание. К утру пожар ликвидировали.

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