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ВСУ нанесли удары по мостам на границе Крыма и Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости Крым. В ночь на четверг киевский режим атаковал мосты в Херсонской области, противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки», — написал Сальдо в своем канале в МАКС.

По предварительной информации, у конструкций имеются повреждения. Сейчас специалисты проводят обследование и уточняют их состояние.

По информации Сальдо, всего за ночь военные и силы ПВО уничтожили 45 БПЛА ударного типа на территории региона.

Ранее сообщалось, что Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП «Джанкой» было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили.

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