Коц: Запад мог разрешить Киеву применять оружие по территории России

Коц подчеркнул, что необходимо осознать тот факт, что тыловых районов в России больше нет. По его словам, таких обстрелов будет все больше. Коц напомнил, что ракета «Фламинго» ВСУ способна лететь на 3000 км, достигая Сибири, и несёт боевую часть весом 1000 кг для нанесения значительного урона.