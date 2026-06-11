Минтруд объяснил самарцам, как не получить прогул при ракетной опасности

В министерстве труда Самарской области ответили на вопросы жителей об оплате неявки на работу из-за ракетной опасности. Отсутствие на рабочем месте во время сигнала не считается прогулом. Об этом сообщили под постом губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в соцсети «ВКонтакте».
«При объявлении сигнала до начала или во время рабочего дня отсутствие на работе оплачивается по статье трудового кодекса о неисполнении обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника. Размер выплаты — не менее ⅔ от фактической зарплаты за этот период», — пояснил минтруд.
Самарцы спросили, как оплачивать время, когда из-за ракетной опасности и остановки транспорта люди не смогли вовремя попасть на работу. При этом после отбоя сигнала и прошествии достаточного времени для проезда неявку могут расценить как неоправданную. Но если причина уважительная, например, закрытие детского сада, работник может предложить работодателю удаленную работу, если это возможно.