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ВС РФ уничтожили 18 пунктов управления БПЛА ВСУ в направлении Константиновки в июне

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Операторы Южной группировки войск уничтожили 40 антенн связи и управления БПЛА и 18 пунктов управления (ПУ) БПЛА на константиновском направлении с начала июня. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В населенном пункте Константиновка разведчики 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили пункт управления (ПУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), оборудованный в одном из заброшенных домов. Координаты цели были переданы оператору FPV-дронов, который точным попаданием уничтожил ПУ БПЛА вместе с живой силой противника. Таким образом, на константиновском направлении с начала месяца было уничтожено 18 пунктов управления БПЛА и 40 антенн связи и управления беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки в Константиновке операторы FPV-дронов Южной группировки войск также обнаружили и уничтожили 6 антенн связи и управления беспилотниками противника.

Кроме того, на константиновском направлении с начала месяца благодаря активному продвижению уничтожены 21 автомобиль и 29 наземных робототехнических комплекса ВСУ, добавили в военном ведомстве.

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