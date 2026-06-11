ВС РФ уничтожили 18 пунктов управления БПЛА ВСУ в направлении Константиновки в июне

«В населенном пункте Константиновка разведчики 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили пункт управления (ПУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), оборудованный в одном из заброшенных домов. Координаты цели были переданы оператору FPV-дронов, который точным попаданием уничтожил ПУ БПЛА вместе с живой силой противника. Таким образом, на константиновском направлении с начала месяца было уничтожено 18 пунктов управления БПЛА и 40 антенн связи и управления беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки в Константиновке операторы FPV-дронов Южной группировки войск также обнаружили и уничтожили 6 антенн связи и управления беспилотниками противника.
Кроме того, на константиновском направлении с начала месяца благодаря активному продвижению уничтожены 21 автомобиль и 29 наземных робототехнических комплекса ВСУ, добавили в военном ведомстве.