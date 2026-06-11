ВСУ за сутки потеряли более 120 боевиков в зоне действий «Юга»

«Противник потерял свыше 120 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронемашину HMMWV производства США и бронеавтомобиль Senator канадского производства, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке российского ведомства.