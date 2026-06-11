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ВСУ за сутки потеряли более 120 боевиков в зоне действий «Юга»

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 120 военных, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронемашину HMMWV производства США и бронеавтомобиль Senator канадского производства за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял свыше 120 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронемашину HMMWV производства США и бронеавтомобиль Senator канадского производства, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малиновка, Дружковка, Николаевка, Рай-Александровка, Пискуновка, Константиновка и Артема Донецкой Народной Республики.

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