ВСУ за сутки потеряли более 120 боевиков в зоне действий «Юга»

«Противник потерял свыше 120 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронемашину HMMWV производства США и бронеавтомобиль Senator канадского производства, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малиновка, Дружковка, Николаевка, Рай-Александровка, Пискуновка, Константиновка и Артема Донецкой Народной Республики.