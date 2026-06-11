ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действия «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины», — говорится в сводке российского ведомства.
Украинские формирования были поражены в районах населенных пунктов Чернещина, Дружелюбовка и Шийковка в Харьковской области, Лозовое, Рубцы, Щурово, Святогорск и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
«Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и бронемашину HMMWV производства США, бронетранспортер VAB производства Франции и бронеавтомобиль “Senator” канадского производства», — добавили в МО РФ.
Также ВСУ потеряли 13 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.