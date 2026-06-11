ВСУ за сутки потеряли до 315 боевиков в зоне действий «Востока»

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты», — говорится в сводке российского ведомства.
В МО РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Маломихайловка, Александровка, Великомихайловка Днепропетровской области, Сорочино, Новоселовка, Барвиновка и Лесное Запорожской области.
«ВСУ потеряли до 315-ти военнослужащих, бронетранспортер “Stryker”, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину Oshkosh M-ATV производства США, бронетранспортер “Spartan” производства Великобритании, девять автомобилей и два артиллерийских орудия», — добавили в Минобороны.