Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ за сутки потеряли более 310 боевиков в зоне действий «Центра»

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Подразделения группировки «Центр», заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 310 военных ВСУ, три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310-ти военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении ведомства.

Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Завидово-Кудашево, Новоалександровска, Кучеров Яр, Василевка, Доброполье, Анновка, Сергеевка ДНР и Новопавловка Днепропетровской области.