ВСУ за сутки потеряли более 310 боевиков в зоне действий «Центра»

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310-ти военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении ведомства.
Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Завидово-Кудашево, Новоалександровска, Кучеров Яр, Василевка, Доброполье, Анновка, Сергеевка ДНР и Новопавловка Днепропетровской области.