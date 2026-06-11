Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли более 205 военных и танк в зоне действия «Севера» за сутки

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. ВСУ за сутки по нолям свыше 205 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял более 205 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Жовтневое, Басово, Варваровка и Казачья Лопань Харьковской области.

В Сумской области нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Иволжанское, Хотень, Могрица, Рясное и Новая Сечь.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше