ВСУ потеряли более 205 военных и танк в зоне действия «Севера» за сутки

«Противник потерял более 205 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Жовтневое, Басово, Варваровка и Казачья Лопань Харьковской области.
В Сумской области нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Иволжанское, Хотень, Могрица, Рясное и Новая Сечь.