Силы ПВО сбили 798 БПЛА и три ракеты «Нептун» ВСУ за сутки

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности “Нептун” и 798 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
В Минобороны России добавили, что силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
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