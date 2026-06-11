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Силы ПВО сбили 798 БПЛА и три ракеты «Нептун» ВСУ за сутки

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Силы ПВО России за сутки уничтожили 798 беспилотников и три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности “Нептун” и 798 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В Минобороны России добавили, что силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

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