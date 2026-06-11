«В результате решительных действий подразделений группировки войск “Север” установлен контроль над населенным пунктом Охримовка Харьковской области. Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении оборонного ведомства.
ВС РФ освободили населенные пункты Роскошное и Охримовка
В Минобороны РФ сообщили, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Охримовка в Харьковской области, а также освободили Роскошное в ДНР.