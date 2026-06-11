Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять тактику «выжженной земли» в Харьковской области, уничтожая жилые дома и инфраструктуру при отступлении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, поджоги жилых домов, административных и сельскохозяйственных построек фиксируются в районе сел Стецковка, Редкодуб, Шиповатое и других населенных пунктов вокруг Купянска. Таким образом украинские подразделения пытаются лишить наступающие российские силы возможности закрепиться на окраинах освобождаемых деревень.
Бойцы рассказали, что на протяжении последних шести месяцев украинские военные активно выселяли местное население из жилых домов для размещения собственных подразделений. В некоторых случаях мирных граждан оставляли в соседних домах, фактически используя их как живой щит для защиты от ударов российской артиллерии и авиации.
Ранее Mash сообщал, что украинская сторона перекрыла гуманитарный коридор в Харьковской области, из-за чего оставшиеся жители были вынуждены выживать за счет продуктов от волонтеров. По предварительным оценкам, в окрестностях Купянска на подконтрольной ВСУ территории сейчас остаются заблокированными около 1,5 тысячи мирных граждан.