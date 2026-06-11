Mash: ВСУ применяют тактику «выжженной земли» под Купянском

Бойцы рассказали, что на протяжении последних шести месяцев украинские военные активно выселяли местное население из жилых домов для размещения собственных подразделений. В некоторых случаях мирных граждан оставляли в соседних домах, фактически используя их как живой щит для защиты от ударов российской артиллерии и авиации.