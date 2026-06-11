Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 11 июня 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 11 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

ВС России освободили два населенных пункта

Бойцы «Северной» группировки установили контроль над селом Охримовка Харьковской области, подразделения «Юга» взяли под контроль поселок Роскошное ДНР.

«Север» наступает в Харьковской области

Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районе четырех населенных пунктов Харьковской области, а также три бригады в районах пяти населенных пунктов Сумской области.

Потери украинской стороны за сутки: свыше 205 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль HMMWV, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

«Запад» перешел на новые позиции

Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ и пограничному отряду погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Чернещина, Дружелюбовка, Шийковка Харьковской области, Лозовое, Рубцы, Щурово, Святогорск и Красный Лиман ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 220 боевиков, десять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», два артиллерийских орудия и две станции РЭБ.

Подразделения «Юга» продвигаются в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 120 человек. Также противник лишился шести боевых бронированных машин, восьми автомобилей, трех артиллерийских орудий и станции РЭБ.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 310 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали 11 бригад и штурмовой полк ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР и села Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 310 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

«Восток» продвигается в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение семи бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Маломихайловка, Александровка, Великомихайловка Днепропетровской области, Сорочино, Новоселовка, Барвиновка и Лесное Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки: 315 военнослужащих, бронетранспортер Stryker, бронеавтомобиль HMMWV, бронемашина Oshkosh M-ATV, бронетранспортер Spartan, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по механизированной бригаде ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Орехов Запорожской области.

«Уничтожены до 50 военнослужащих, 15 автомобилей и семь станций радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • 10 управляемых авиабомб;
  • три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • три управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
  • 798 БПЛА самолетного типа.

Силы Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер ВСУ.