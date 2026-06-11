Главное из брифинга Минобороны 11 июня 2026 года: последние новости на сегодня

ВС России освободили два населенных пункта
Бойцы «Северной» группировки установили контроль над селом Охримовка Харьковской области, подразделения «Юга» взяли под контроль поселок Роскошное ДНР.
«Север» наступает в Харьковской области
Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районе четырех населенных пунктов Харьковской области, а также три бригады в районах пяти населенных пунктов Сумской области.
Потери украинской стороны за сутки: свыше 205 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль HMMWV, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
«Запад» перешел на новые позиции
Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ и пограничному отряду погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Чернещина, Дружелюбовка, Шийковка Харьковской области, Лозовое, Рубцы, Щурово, Святогорск и Красный Лиман ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 220 боевиков, десять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», два артиллерийских орудия и две станции РЭБ.
Подразделения «Юга» продвигаются в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 120 человек. Также противник лишился шести боевых бронированных машин, восьми автомобилей, трех артиллерийских орудий и станции РЭБ.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 310 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали 11 бригад и штурмовой полк ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР и села Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 310 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
«Восток» продвигается в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение семи бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Маломихайловка, Александровка, Великомихайловка Днепропетровской области, Сорочино, Новоселовка, Барвиновка и Лесное Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки: 315 военнослужащих, бронетранспортер Stryker, бронеавтомобиль HMMWV, бронемашина Oshkosh M-ATV, бронетранспортер Spartan, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по механизированной бригаде ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Орехов Запорожской области.
«Уничтожены до 50 военнослужащих, 15 автомобилей и семь станций радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- 10 управляемых авиабомб;
- три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- три управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 798 БПЛА самолетного типа.
Силы Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер ВСУ.