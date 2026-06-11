СМИ: удары по портам Одессы поставили под угрозу украинский экспорт

Систематические удары по портовой инфраструктуре Одессы привели к тяжелому логистическому кризису, который грозит обернуться полным обвалом украинского экспорта. Из-за регулярных разрушений компании-экспортеры практически исчерпали свои финансовые резервы, направлявшиеся на постоянный ремонт терминалов. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным Reuters, одесские порты имеют критическое значение для экономики Украины: через них идет экспорт всей железной руды и около 90% сельскохозяйственных грузов. Регулярные повреждения инфраструктуры парализуют эти поставки, а у бизнеса не остается средств на восстановление оборудования.
На этом фоне Украинская аграрная конфедерация пытается добиться компенсаций потерь из государственного бюджета, однако свободные средства в нем практически отсутствуют. Масштаб финансового ущерба подтверждают и международные структуры. По оценке Всемирного банка, стоимость полного восстановления портовой инфраструктуры Украины может превысить 60 миллиардов долларов.
Эксперты предупреждают, что прекращение работы портов может запустить «эффект домино». Если экспортные каналы не удастся восстановить, вслед за логистическими операторами банкротство грозит крупнейшим аграрным и металлургическим предприятиям страны, которые окончательно лишатся рынков сбыта.