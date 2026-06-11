СМИ: удары по портам Одессы поставили под угрозу украинский экспорт

По данным Reuters, одесские порты имеют критическое значение для экономики Украины: через них идет экспорт всей железной руды и около 90% сельскохозяйственных грузов. Регулярные повреждения инфраструктуры парализуют эти поставки, а у бизнеса не остается средств на восстановление оборудования.