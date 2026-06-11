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Над Крымом, Кубанью и другими регионами уничтожили 122 БПЛА

Минобороны России сообщило о масштабном отражении атак беспилотных летательных аппаратов в ряде регионов страны. По данным ведомства, в период с 7:00 до 14:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 122 украинских беспилотника самолетного типа.

Источник: Коммерсантъ

Как уточнили в министерстве, БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Информация о возможных последствиях на земле и пострадавших в сообщении Минобороны не приводится.

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