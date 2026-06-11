Как Крым и Севастополь живут в условиях участившихся атак ВСУ

Несмотря ни на что, город продолжает жить. Открыты магазины, кафе, торговые центры, рынки, пункты выдачи товаров с маркетплейсов. Троллейбусы и автобусы выходят на рейсы, их общее количество не изменилось. Однако расписание сбивается из-за воздушных тревог. Во время тревоги транспорт замирает у ближайшей остановки и высаживает людей. Они должны уйти с улицы в укрытие, находиться в салоне небезопасно. Также перекрывают движение пассажирских катеров через Севастопольскую бухту. В это время добраться на Северную сторону и обратно можно только на такси, цены кусаются.