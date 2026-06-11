Как Крым и Севастополь живут в условиях участившихся атак ВСУ

В Севастополе при воздушной тревоге включают сирены и громкоговорители по всему городу. Кроме этого, сообщение публикуют в Макс-канале губернатора и соцсетях органов власти. Объявления идут по ТВ и радио, звучат в супермаркетах и торговых центрах. Всем людям в это время нужно покинуть открытые пространства, зайти в здания и убежища. По городу установлены бетонные укрытия — если нет других вариантов, можно спрятаться там.
— Тревога на улице звучит три раза, затем стихает. Нужно следить по соцсетям, когда дадут отбой, — делятся местные жители.
Несмотря ни на что, город продолжает жить. Открыты магазины, кафе, торговые центры, рынки, пункты выдачи товаров с маркетплейсов. Троллейбусы и автобусы выходят на рейсы, их общее количество не изменилось. Однако расписание сбивается из-за воздушных тревог. Во время тревоги транспорт замирает у ближайшей остановки и высаживает людей. Они должны уйти с улицы в укрытие, находиться в салоне небезопасно. Также перекрывают движение пассажирских катеров через Севастопольскую бухту. В это время добраться на Северную сторону и обратно можно только на такси, цены кусаются.
— Может случиться так, что приедешь куда-то по делам, а обратно автобус придется ждать очень долго, — рассказывает молодая мама Мария. — Недавно я так застряла в поликлинике. Но хорошо, что там можно спокойно посидеть и переждать.
— Все занимаются своими обычными делами, гуляют, ходят по магазинам, — рассказывает житель Симферополя Сергей.
Продуктами полуостров обеспечен в полном объеме, поставки идут каждый день без перебоев, говорят местные власти. В Севастополе запас продуктов на складах составляет от двух недель до полутора месяцев на разные группы товаров. Проверяем это на практике.
В магазинах Севастополя нет ажиотажа, очереди у касс такие, как обычно. Стеллажи заполнены товарами. Яйца, хлеб, подсолнечное масло, молочная и колбасная продукция, свежее мясо, овощи и фрукты — все есть. Цены на прежнем уровне. Люди стали активней раскупать сахар, крупы, сгущенное молоко. Поэтому некоторые торговые сети ввели ограничения на продажу — не более трех килограмм или единиц товара в руки, чтобы у каждого покупателя была возможность спокойно купить все необходимое. Но подвозят все позиции со складов каждый день.
В супермаркетах Симферополя на полках также нет свободных мест. Дефицита нет, все продукты в наличии: молочка, хлеб, свежие овощи, мясные изделия. Сахар, крупы и мука отпускаются не больше пяти килограммов в руки. Цены не изменились, сахар по 75 рублей за кило.
«Повышенный спрос, возникший на некоторые виды круп и отдельные продукты, лишен всякой почвы, — отметил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк. — Множество продовольственных товаров производится в Крыму. На складах есть как минимум месячный запас, который постоянно пополняется».
Больницы, детские сады и другие социальные учреждения работают в Крыму в обычном режиме. Никаких изменений или ограничений для посетителей не вводилось. В Севастополе окна школ, больниц, детских садов еще в 2024 году обклеили бронепленкой — она не дает разлетаться осколкам, если стекло будет разбито. Детей во время тревоги отводят в укрытие в подвале или цокольном этаже.
— Я лежала в больнице, во время воздушной тревоги нас выводили из палат в коридор, мы сидели на скамейках, — поделилась жительница Севастополя Катерина. — В детской больнице мамы с малышами спускались на нижний этаж, где нет окон.
Студентов колледжей и техникумов в Севастополе перевели на дистанционное обучение. С 9 июня на удаленку перешел Севастопольский государственный университет. Как сообщили «РГ» в департаменте образования города, сейчас у ребят завершаются занятия, идет сдача зачетов, все это в дистанционном формате на цифровых платформах. Выпускные экзамены для студентов пройдут в очной форме с соблюдением требований безопасности.
Крымский федеральный университет работает так же, как и раньше.
Из-за атак ВСУ возникли сложности с поставкой топлива на полуостров. Дизель и бензин в первую очередь предоставляют экстренным и коммунальным службам, общественному транспорту и другим организациям, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность. Остатки топлива поступают в свободную продажу. В Республике Крым создана онлайн-карта наличия топлива на АЗС, а в Севастополе введена электронная очередь по QR-кодам.
— Ситуация непростая, тревоги стали звучать чаще. Но панике поддаваться нельзя. Этого противник и добивается, хочет нас запугать. Не выйдет. Все трудности нужно встречать с холодной головой, — подчеркивает житель Севастополя Руслан.