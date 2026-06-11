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Над Крымом, а также Черным и Азовским морями сбили беспилотники

Средства ПВО уничтожили 122 беспилотника над Крымом и другими регионами 11 июня.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 11 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 122 беспилотника над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с семи утра до двух часов дня.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что это, в частности, произошло над Крымом. Часть дронов нейтрализовали над Черным и Азовским морями. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также над Кубанью.

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