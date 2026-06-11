В Севастополе после атаки ВСУ решили переименовать «Украину»

«Кинотеатр на улице Ленина — это не просто здание, это часть нашего Музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес по зданию Панорамы, этот кинотеатр больше не может носить название “Украина”, — написал он в своем канале МАКС.
По мнению Развожаева, севастопольцы — очень терпеливые и толерантные люди, которые до последнего стараются относиться ко всему по-человечески, сохранять достоинство и милосердие. Но есть вещи, которые не прощаются, отметил он.
«Оставлять на фасаде музея имя государства, которое пытается уничтожить нашу историю и наших людей, — невозможно. С сегодняшнего дня этой надписи на здании больше нет. Вывеску демонтировали», — сообщил губернатор.
Теперь севастопольцам предстоит выбрать кинотеатру новое имя, добавил он.
Атака беспилотника самолетного типа на здание объекта культурного наследия — Панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» — была совершена 10 июня в 02:48. Произошло возгорание кровли, ее ликвидировали 28 часов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
По словам губернатора региона Михаила Развожаева, ВСУ ударили по объекту дроном, снаряженным кумулятивным зарядом. Он прожег медную историческую крышу здания, в результате чего загорелось все внутри.