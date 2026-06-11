В Севастополе после атаки ВСУ решили переименовать «Украину»

«Кинотеатр на улице Ленина — это не просто здание, это часть нашего Музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес по зданию Панорамы, этот кинотеатр больше не может носить название “Украина”, — написал он в своем канале МАКС.