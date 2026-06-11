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Группировка «Юг» установила контроль над восточной частью Константиновки

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Подразделения российской «Южной» группировки войск ведут уличные бои и полностью установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР, вышли на северо-восточные окраины города, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В городе Константиновка штурмовые подразделения Южной группировки войск ведут уличные бои. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины», — говорится в сообщении оборонного ведомства.