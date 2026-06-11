«В городе Константиновка штурмовые подразделения Южной группировки войск ведут уличные бои. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Группировка «Юг» установила контроль над восточной частью Константиновки
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Подразделения российской «Южной» группировки войск ведут уличные бои и полностью установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР, вышли на северо-восточные окраины города, сообщили в Минобороны РФ.