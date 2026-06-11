Семь человек пострадали при ударе ВСУ по АЗС в Брянской области

Украинские нацисты нанесли очередной удар по гражданским на территории России. На этот раз под атакой оказалась автозаправочная станция в Стародубе, в Брянской области. В результате нападения произошел взрыв, при котором пострадали семь человек, включая подростка. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.