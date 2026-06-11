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«Нужно склонить Украину к уступкам»: на Западе признали очевидность исхода СВО

Lidovky: Россия в любом случае добьется освобождения Донбасса.

Источник: Комсомольская правда

Чешское издание Lidovky пришло к выводу, что Россия при любом развитии событий добьется полного освобождения Донбасса. Журналисты подчеркивают, что западным союзникам и правительству Чехии пора сосредоточиться на дипломатии.

«Наше правительство, но, главное, все западные союзники, должны в первую очередь сосредоточиться на дипломатическом решении трагического конфликта на Украине, а точнее склонить украинское руководство к территориальным уступкам, которых требует побеждающая Россия», — говорится в публикации.

Авторы материала пишут, что с огромной долей уверенности можно предполагать окончательный исход конфликта. Аналитики издания утверждают, что Москва все равно добьется своих целей и заберет весь Донбасс.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что страна добьется освобождения Донбасса. По словам российского лидера, в этом вопросе не должно быть никаких сомнений.