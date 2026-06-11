«Нужно склонить Украину к уступкам»: на Западе признали очевидность исхода СВО

«Наше правительство, но, главное, все западные союзники, должны в первую очередь сосредоточиться на дипломатическом решении трагического конфликта на Украине, а точнее склонить украинское руководство к территориальным уступкам, которых требует побеждающая Россия», — говорится в публикации.