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Российские средства ПВО сбили 67 украинских дронов за день

Дроны ВСУ удалось уничтожить над несколькими регионами РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны сбили 67 украинских дронов самолетного типа. Атака была зафиксирована в промежутке с 14.00 до 20.00 по московскому времени сразу в нескольких регионах страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, а также в небе над Московским регионом. В военном ведомстве уточнили, что все атаки были отражены штатно.

Ранее в Министерстве обороны рассказали об итогах работы ПВО за предыдущие сутки. Накануне силам противовоздушной обороны удалось сбить четыре крылатые ракеты «Фламинго», которые использовали Вооруженные силы Украины.

Также в сообщении военного ведомства говорилось, что за сутки были уничтожены 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо дронов и ракет, российские средства ПВО сбили 14 управляемых авиационных бомб противника.

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