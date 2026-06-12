Рустам Галямов: дом в Екатеринбурге, пострадавший от БПЛА, признан безопасным

«Наша главная задача — вернуть вам чувство безопасности и стабильности. Важно то, что данные экспертизы Уральского федерального университета подтверждают, что несущие конструкции здания не повреждены. Дом стоит крепко и безопасен для жизни. Сейчас мы сосредоточились на его восстановлении», — заявил господин Галямов.
Как сообщили в администрации города, в настоящее время в доме ведутся восстановительные работы: приобретены 109 стеклопакетов, начался монтаж новых окон. Завершен ремонт в семи квартирах. Еще в пяти помещениях работы продолжаются, ремонт в 26 квартирах начнется после завершения фасадных работ.
«Важно отметить, что восстановительные работы удалось ускорить благодаря объединению усилий группы неравнодушных застройщиков, которые предоставили свои ресурсы и специалистов», — сообщили в мэрии.
Ситуация находится на особом контроле губернатора Дениса Паслера. Пострадавшим жителям также начали перечислять единовременные выплаты.
Екатеринбурге впервые подвергся атаке беспилотника 25 апреля. БПЛА врезался в жилой дом в центре города и повредил 44 квартиры. Девять человек обратились за медицинской помощью из-за отравления угарным газом, одну женщину госпитализировали.