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Рустам Галямов: дом в Екатеринбурге, пострадавший от БПЛА, признан безопасным

Дом в центре Екатеринбурга, куда в апреле попал беспилотник, признан безопасным. Об этом на встрече с жителями ЖК заявил первый заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Источник: Коммерсантъ

«Наша главная задача — вернуть вам чувство безопасности и стабильности. Важно то, что данные экспертизы Уральского федерального университета подтверждают, что несущие конструкции здания не повреждены. Дом стоит крепко и безопасен для жизни. Сейчас мы сосредоточились на его восстановлении», — заявил господин Галямов.

Как сообщили в администрации города, в настоящее время в доме ведутся восстановительные работы: приобретены 109 стеклопакетов, начался монтаж новых окон. Завершен ремонт в семи квартирах. Еще в пяти помещениях работы продолжаются, ремонт в 26 квартирах начнется после завершения фасадных работ.

«Важно отметить, что восстановительные работы удалось ускорить благодаря объединению усилий группы неравнодушных застройщиков, которые предоставили свои ресурсы и специалистов», — сообщили в мэрии.

Ситуация находится на особом контроле губернатора Дениса Паслера. Пострадавшим жителям также начали перечислять единовременные выплаты.

Екатеринбурге впервые подвергся атаке беспилотника 25 апреля. БПЛА врезался в жилой дом в центре города и повредил 44 квартиры. Девять человек обратились за медицинской помощью из-за отравления угарным газом, одну женщину госпитализировали.

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