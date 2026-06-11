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ВСУ четыре раза атаковали территорию медсанчасти Энергодара, есть повреждения

В Энергодаре повреждена передвижная акушерская комната после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Территория медико-санитарной части № 145 в Энергодаре подверглась нескольким атакам беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

Градоначальник отметил, что один из ударов пришелся по автомобилю КамАЗ, оборудованному под передвижную акушерскую комнату. В результате техника получила повреждения.

Всего, как уточнил Пухов, было зафиксировано не менее четырех атак на территорию медучреждения. Один беспилотник был сбит. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, ВСУ 18 раз за сутки атаковали населенные пункты Запорожской области. По словам главы региона Евгения Балицкого, пострадали семь человек, из них один несовершеннолетний.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим нанес удар по Брянской области. Врио губернатора региона Егор Ковальчук уточнил, что погиб мирный житель. Позднее умер еще один пострадавший мужчина, который находился в тяжелом состоянии.

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