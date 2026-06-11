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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и большинстве областей Украины.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Красная зона также охватывает большинство центральных, западных, северных и восточных областей Украины.

Тем временем подразделения российской армии продолжают наносить удары исключительно по объектам, связанным с военно-промышленным комплексом Украины, а также с военной инфраструктурой или энергетикой.

Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удар по складу беспилотников Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области. До этого в украинской столице также были слышны несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Кроме этого, серия взрывов ранее была слышна и в Одессе, тогда был поврежден объект инфраструктуры.