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ВСУ атаковали посёлок Суземка Брянской области, погибли двое мирных жителей

Ковальчук сообщил об атаке артиллерии ВСУ по поселку Суземка.

Источник: Комсомольская правда

В результате украинского обстрела поселка Суземка в Брянской области погибли два мирных жителя. Об этом заявил врио главы региона Егор Ковальчук.

«Один из погибших — директор Брянского биосферного заповедника “Брянский лес” Александр Никитенков… От варварского удара террористов ранены два мирных жителя», — уточнил Ковальчук в мессенджере «Макс».

Помимо погибших, ранения получили еще два человека. Пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им требуемую медицинскую помощь.

Временно исполняющий обязанности губернатора заявил, что окажет поддержку семьям погибших и пострадавших. Он также выразил соболезнования родственникам жертв и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Ковальчук ранее также сообщил, что в результате обстрела ВСУ по поселку Белая Березка в Брянской области погибли два человека, двое получили ранения.