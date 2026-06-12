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Бойцы группировки «Север» уничтожили более 300 беспилотников ВСУ за сутки

Из пораженных целей 255 БПЛА самолетного типа, 48 тяжелых боевых квадрокоптеров и 39 пунктов управления дронами.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Север» за сутки уничтожили 255 беспилотников самолетного типа, 48 тяжелых боевых квадрокоптеров и 39 пунктов управления БПЛА ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

«Вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, 255 БПЛА самолетного типа, 48 тяжелых боевых дронов R-18 и 7 НРТК противника», — сказал он.

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