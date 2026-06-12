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Расчет «Востока» сорвал атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» сорвали атаку группы беспилотников ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В ходе мониторинга воздушного пространства радиолокационными средствами зенитного ракетного комплекса “Тор” были зафиксированы приближающиеся группы беспилотников противника. Зенитчики взяли воздушные цели на сопровождение и пусками ракет уничтожили их на безопасном удалении», — говорится в сообщении.

Заместитель начальника расчета ЗРК с позывным Вороба отметил, что беспилотники ВСУ могут идти группами по 4−6 аппаратов. «Сейчас на дронах стоят хорошие камеры, и враг фиксирует, откуда работает наш комплекс. Поэтому после каждого пуска ракеты необходимо немедленно менять позицию: выстрелил, укрылся, потом снова выкатился и отработал по цели», — добавил он.

Кроме того, в Запорожской области расчеты самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки «Восток» уничтожили замаскированные пункты управления беспилотниками ВСУ. Так, после серии ударов пункты управления, ретрансляторы и терминалы спутниковой связи Starlink, а также находившаяся на позициях операторы и инженеры дронов ВСУ ликвидированы.

В то же время операторы ударных беспилотников группировки уничтожили разветвленную сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, состоящую из системы траншей и хорошо укрепленных блиндажей. Вместе с ней были ликвидированы живая сила, полевые склады боеприпасов в близлежащих полосах.

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