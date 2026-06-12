Украина начала срочно эвакуировать заводы из Краматорска

«“Новый Краматорск” — это сокращенное название попытки перенести промышленное сердце города с его заводами в Перечин, сонный городок с населением семь тысяч человек на западной границе Украины. Мало кто считает, что времени осталось много. Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) только что объявил о закрытии и увольнении или переводе своих рабочих», — указано в статье.