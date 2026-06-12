Собянин: силы ПВО сбили семь беспилотников на подлёте к Москве

Немногим ранее KP.RU сообщал, что силы противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили 58 БПЛА, летевших на Москву. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что в результате падения обломков украинских беспилотников в городе произошли пять пожаров. По уточнениям главы региона, возгорания были в районе Ялтинского кольца и Сапунгорской, СНТ на Сапун-горе, Рыбацкого причала и Гагаринского района.