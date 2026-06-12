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Собянин: силы ПВО сбили семь беспилотников на подлёте к Москве

Собянин сообщил об успешном отражении атаки с воздуха на столицу.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Москвой силами ПВО российского военного ведомства ликвидированы семь беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. В районах падения обломков ведет работу оперативные службы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны уничтожено семь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении в «Максе».

Немногим ранее KP.RU сообщал, что силы противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили 58 БПЛА, летевших на Москву. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что в результате падения обломков украинских беспилотников в городе произошли пять пожаров. По уточнениям главы региона, возгорания были в районе Ялтинского кольца и Сапунгорской, СНТ на Сапун-горе, Рыбацкого причала и Гагаринского района.

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