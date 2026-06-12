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Марочко: ВС РФ продвигаются на двух участках у Охримовки

ЛУГАНСК, 12 июня. /ТАСС/. Бойцы ВС РФ наступают на северо-востоке и юго-западе от Охримовки Харьковской области, в ближайшее время подразделения соединятся. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Чуть более 10 км осталось для того, чтобы соединить наши войска: дело в том, что с населенного пункта Бударки наши военнослужащие продвигаются в юго-западном направлении, а с Охримовки наши военнослужащие продвигаются на северо-восток», — сказал он.

Марочко предположил, что, продолжая наступление, ВС РФ соединятся в населенном пункте Хрипуны.

«Освобождение Охримовки является вполне закономерной деятельностью наших военнослужащих, я прогнозировал это ранее. Наши военнослужащие продолжают формировать буферную зону на стыке с Белгородской областью на этом участке», — сказал он.

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Охримовка в Харьковской области, сообщили 11 июня в Минобороны РФ.