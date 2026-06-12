Марочко: ВС РФ продвигаются на двух участках у Охримовки

«Чуть более 10 км осталось для того, чтобы соединить наши войска: дело в том, что с населенного пункта Бударки наши военнослужащие продвигаются в юго-западном направлении, а с Охримовки наши военнослужащие продвигаются на северо-восток», — сказал он.