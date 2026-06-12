Стало известно, какая область на Украине лидирует по числу дезертиров ВСУ

Кроме этого, KP.RU писал, что при содействии заградотрядов ВСУ «поставили на поток» утилизацию тел своих же убитых боевиков. Вывоз тел практикуется лишь в двух случаях: когда речь идет о высокопоставленном командире или когда смерть военного можно использовать в пропагандистских целях.