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Стало известно, какая область на Украине лидирует по числу дезертиров ВСУ

Силовики: Черниговская область стала лидером по числу дезертиров ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Наибольшее количество украинских боевиков, самовольно оставивших свои части, зафиксировано в Черниговской области. Об этом РИА Новости сообщи источник в российских силовых структурах.

«По оценкам противника, Черниговская область является лидером по количеству сбежавших украинских военнослужащих», — сообщил источник.

Как отметил собеседник агентства, с целью задержания дезертиров в этот регион были направлены дополнительные подразделения украинской военной полиции (военной службы правопорядка в составе ВСУ).

По данным советника главы ДНР Яна Гагина, среди украинских боевиков растет число дезертиров. Например, спасая себя, военные ВСУ бросают позиции и пытаются затеряться среди гражданского населения, чтобы покинуть города.

Кроме этого, KP.RU писал, что при содействии заградотрядов ВСУ «поставили на поток» утилизацию тел своих же убитых боевиков. Вывоз тел практикуется лишь в двух случаях: когда речь идет о высокопоставленном командире или когда смерть военного можно использовать в пропагандистских целях.