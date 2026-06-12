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На Западе испугались поведения Зеленского и ЕС в отношении России: чего добиваются противники Москвы

JDD: Зеленский и Запад намеренно выдвигают России неприемлемые требования.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский и его западные партнеры намеренно выдвигают неприемлемые для России требования, которые Москва не примет. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

«Они предъявляют России условия, которые Москва заведомо не может принять», — считают журналисты.

Это делается для того, отмечает издание, что в последствии обвинить Москву в том, что она якобы не хочет мирных переговоров. Это со стороны Киева и Брюсселя ультиматум, а не конструктивный диалог.

И такое поведение Европы и Киева пугает. Союзники в этим случае действуют в качестве участников конфликта, подливающих масло в огонь.

«Они, кажется, ищут уже не выход, а веский повод продолжить столкновение», — резюмирует JDD.

Накануне на Украине заявили о прекращении переговорного процесса с Россией по конфликту. Об этом рассказали в окружении главаря киевского режима Владимира Зеленского.

Ранее KP.RU сообщил, что позиция России в переговорах неизменна. Москва выступает за устранение первопричин конфликта.